Irama, il testo di "La Mia Storia Tra Le Dita" in gara stasera a Sanremo 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Irama e Gianluca Grignani insieme per la prima volta: ecco il testo di "La Mia Storia Tra Le Dita", brano lanciato proprio dal palco del Teatro Ariston e nel 1994 e stasera sarà riproposto al Festival Di Sanremo 2022. Presentato nella categoria giovani, è il singolo di debutto del cantautore lombardo contenuto nell'album Destinazione Paradiso. Irama, ecco il testo completo di "La Mia Storia Tra Le Dita" brano di Gianluca Grignani con il quale si esibirà stasera a Sanremo 2022 Esiste anche una versione spagnola del pezzo Mi HiStoria Entra Tus Dedos e vari cover una delle quali è stata incisa da Ornella Vanoni nel 2009.

