Inter-Milan | rivedi la conferenza stampa di Simone Inzaghi VIDEO

(Di venerdì 4 febbraio 2022) “La classifica dice la verità, tutto è ancora aperto. In estate la Juventus era la mia favorita, negli ultimi 2 mesi sta facendo un grande percorso e ha fatto un gran mercato. Fino alla Juve in classifica tutte sono in corsa“. Parola di, tecnico dell’, nelladi presentazione del derby contro il. Sui sudamericani rientrati dalle nazionali: “C’è ancora l’allenamento di oggi. Lautaro ieri ha fatto lavoro parziale con Caicedo, ma l’ho visto abbastanza bene. Sanchez mi ha assicurato che è al meglio, lo vedrò oggi. Gosens e Correa sono out. Il Tucu l’ho visto in settimana, è sereno, spera di accelerare il suo rientro“. Di seguito, ecco ladel tecnico. SportFace.