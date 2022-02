Inter-Milan | Bergomi dice la sua | I nerazzurri giocano meglio Inzaghi o Pioli? Meglio il primo

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Beppe, storico ex difensore dell', ha parlato a Libero per raccontare le sue impressioni in vista del derby. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: “Chi giocatra...

Advertising

Inter : ?? | LA GRINTA DEL 'TORO' ?? Le origini, Bahía Blanca, la famiglia, gli esordi, l’Inter e il #DerbyMilano... ?? Sai t… - Inter : ? | #DerbyMilano QUIZ ??? Quale calciatore ha giocato la sua ultima partita con la maglia dell'Inter a San Siro seg… - Inter : 1?? + 8?? | IVAN ZAMORANO ? Vi ricordate questo gol nel #DerbyMilano? ?? Scrivetelo nei commenti e guardate se ave… - PeppeSimonett : Paragonando le squadre italiane, con il festival di Sanremo, la Roma è Iva Zanicchi. L’Inter Gianni Morandi. Il Mil… - Dalla_SerieA : Derby Inter-Milan. Tutti i cattivi: dalla rissa Sani-Bicicli a Ibra-Lukaku - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

...del club che a questo punto dovrebbe arrivare dopo derby col, che si giocherà domani alle ore 18 a San Siro. Mandato in archivio questo periodo molto intenso, di gare complesse per l', e ......00 Marsiglia - Angers BASKET - EUROLEAGUE 18:00 CSKA - Berlin 18:30 Anadolu Efes - ASVEL 19:00 algiris - UNICS Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Roma - Genoa 18:0020:45 ...(Milan News) A partire dalle 19:00 saremo in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA per ACCEDERE al CANALE) per avvicinarci insieme al derby di sabato 5 febbraio: sarà un Inter-Milan decisivo e. Vi ...Soprattutto se a vincerla sarà l’Inter. Credo che in questo momento i nerazzurri siano leggermente favoriti soprattutto dal punto di vista psicologico perché sono avanti in classifica e sono campioni ...