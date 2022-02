GF Vip, malore improvviso: regia costretta a censurare. Sono minuti di grande concitazione nella Casa (Di venerdì 4 febbraio 2022) I fan del grande Fratello Vip Sono preoccupati per lo stato di salute di una concorrente. Da giorni, infatti, sembra che Sophie stia poco bene e nelle scorse ore sarebbe svenuta. A raccontare l'accaduto è stato Alessandro dopo aver soccorso la fidanzata. La regia del reality show, però, ha immediatamente censurato l'audio di Basciano quando ha capito di cosa stava parlando davanti alle telecamere. GF Vip, malore improvviso Quella appena trascorsa è stata una settimana piuttosto difficile per Sophie. La giovane concorrente del grande Fratello Vip 6, infatti, sta facendo preoccupare i fan perché sta seguendo un'alimentazione piuttosto striminzita. Nel primo pomeriggio di giovedì 3 febbraio, Alessandro ha raccontato un episodio accaduto poco prima che la regia lo ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 4 febbraio 2022) I fan delFratello Vippreoccupati per lo stato di salute di una concorrente. Da giorni, infatti, sembra che Sophie stia poco bene e nelle scorse ore sarebbe svenuta. A raccontare l'accaduto è stato Alessandro dopo aver soccorso la fidanzata. Ladel reality show, però, ha immediatamente censurato l'audio di Basciano quando ha capito di cosa stava parlando davanti alle telecamere. GF Vip,Quella appena trascorsa è stata una settimana piuttosto difficile per Sophie. La giovane concorrente delFratello Vip 6, infatti, sta facendo preoccupare i fan perché sta seguendo un'alimentazione piuttosto striminzita. Nel primo pomeriggio di giovedì 3 febbraio, Alessandro ha raccontato un episodio accaduto poco prima che lalo ...

