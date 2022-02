Francesco Coppola, chi è il fidanzato di Margherita Vicario (Di venerdì 4 febbraio 2022) Francesco Coppola è il fidanzato di Margherita Vicario, attrice e cantautrice. La coppia è molto riservata e discreta sul loro amore, ma ogni tanto l’attrice de I Cesaroni spunta sui social pubblicando alcune scatti in compagnia del suo fidanzato Margherita Vicario è un’attrice e cantautrice nata a Roma il 13 febbraio 1988, sotto il segno dell’Acquario. E ‘cresciuta in una famiglia d’arte con la mamma sceneggiatrice, il papà Francesco regista, il nonno Marco (attore e regista) e la nonna Rossana Podestà (attrice). Secondogenita di quattro fratelli, la sua famiglia ha sempre pensato che avesse talento da vendere. La sua breve, ma già intensa carriera confermano che avevano visto giusto. Margherita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022)è ildi, attrice e cantautrice. La coppia è molto riservata e discreta sul loro amore, ma ogni tanto l’attrice de I Cesaroni spunta sui social pubblicando alcune scatti in compagnia del suoè un’attrice e cantautrice nata a Roma il 13 febbraio 1988, sotto il segno dell’Acquario. E ‘cresciuta in una famiglia d’arte con la mamma sceneggiatrice, il papàregista, il nonno Marco (attore e regista) e la nonna Rossana Podestà (attrice). Secondogenita di quattro fratelli, la sua famiglia ha sempre pensato che avesse talento da vendere. La sua breve, ma già intensa carriera confermano che avevano visto giusto....

Advertising

JuventusFCYouth : Francesco Coppola, difensore classe 2005, passa al Pisa, in prestito con diritto di riscatto fino alla fine del cam… - francesco_palla : RT @THEREALGUE: Hypebeast di sta coppola - Cucciolina96251 : RT @TuttoJuve24: RT @JuventusFCYouth: Francesco Coppola, difensore classe 2005, passa al Pisa, in prestito con diritto di riscatto fino all… - TuttoJuve24 : RT @JuventusFCYouth: Francesco Coppola, difensore classe 2005, passa al Pisa, in prestito con diritto di riscatto f… - TheAshTags : RT @JuventusFCYouth: Francesco Coppola, difensore classe 2005, passa al Pisa, in prestito con diritto di riscatto fino alla fine del campio… -