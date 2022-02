Festival di Sanremo, ultima serata 5 febbraio: la scaletta e gli ospiti (Di venerdì 4 febbraio 2022) La 72° edizione del Festival di Sanremo giungerà al termine il 5 febbraio con la messa in onda della serata conclusiva. In questa giornata, canteranno nuovamente tutti e 25 gli artisti in gara e saranno votati dal televoto. Al termine della gara, i tre che risulteranno nelle prime posizioni, si giocheranno la vittoria. Al fianco di Amadeus, ci sarà Sabrina Ferilli. Gli ospiti, invece, saranno Orietta Berti e Fabio Rovazzi che in questi giorni si sono collegati dalla nave. Festival di Sanremo, serata conclusiva 5 febbraio: i cantanti in gara ed il meccanismo di voto La serata conclusiva della 72° edizione del Festival di Sanremo in onda il 5 febbraio su Rai Uno con ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 4 febbraio 2022) La 72° edizione deldigiungerà al termine il 5con la messa in onda dellaconclusiva. In questa giornata, canteranno nuovamente tutti e 25 gli artisti in gara e saranno votati dal televoto. Al termine della gara, i tre che risulteranno nelle prime posizioni, si giocheranno la vittoria. Al fianco di Amadeus, ci sarà Sabrina Ferilli. Gli, invece, saranno Orietta Berti e Fabio Rovazzi che in questi giorni si sono collegati dalla nave.diconclusiva 5: i cantanti in gara ed il meccanismo di voto Laconclusiva della 72° edizione deldiin onda il 5su Rai Uno con ...

Tg1Rai : #Sanremo. Emma ed Elisa. Le donne del Festival. #Sanremo2022 #sanremo22 @SanremoRai @RaiUno @Raiofficialnews… - RaiRadio2 : « Sanremo serve perché ti dà la sensazione di stare coi piedi per terra.» @MarroneEmma nel backstage di #RaiRadio2… - SanremoRai : Puoi seguire la 3ª serata del Festival di Sanremo ?? in TV su Rai1 ?? sulle frequenze di Radio2 ?? in streaming su R… - Mania48Mania53 : RT @mgmaglie: Al Festival di @Sanremo__2022 #RobertoSaviano chiamato a commemorare le stragi di Capaci e via D'Amelio. #Falcone e #Borselli… - pippoMR : ??La settimana sanremese del Festival continua stasera con un appuntamento che piace molto al pubblico: la serata de… -