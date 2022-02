FantaSanremo, Emma consegna fiori a componente orchestra: “Mi servono punti”‘ (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Scusa, mi servono i punti per FantaSanremo”. Così Emma, alla fine della sua esibizione al fianco di Francesca Michielin, primadirettrice d’orchestra e oggi sua compagna sul palco, ha consegnato il bouquet di fiori appena ricevuto da Amadeus a una componente dell’orchestra di Sanremo 2022. “Lo do a lei per tutte” ha detto ancora, congedandosi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Scusa, mii punti per”. Così, alla fine della sua esibizione al fianco di Francesca Michielin, primadirettrice d’e oggi sua compagna sul palco, hato il bouquet diappena ricevuto da Amadeus a unadell’di Sanremo 2022. “Lo do a lei per tutte” ha detto ancora, congedandosi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

