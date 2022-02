Ema: “Al momento prove insufficienti sull’utilità della quarta dose” (Di venerdì 4 febbraio 2022) A fare il punto sulla quarta dose è stato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco (Ema). La campagna vaccinale, l’ipotesi della quarta dose e la nuova pillola Pfizer Le parole di Cavaleri in merito alla campagna vaccinale e all’ipotesi di un’eventuale quarta dose: “Stiamo esaminando tutti i dati emergenti, inclusi quelli di Israele, sull’uso di un secondo booster degli attuali vaccini anti-Covid. Al momento in ogni caso non ci sono prove sufficienti dai trial clinici o da dati ‘real world'” dalla vita reale, “che possano supportare una raccomandazione” del secondo richiamo “per la popolazione generale”. “I livelli di efficacia degli attuali vaccini anti-Covid ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) A fare il punto sullaè stato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco (Ema). La campagna vaccinale, l’ipotesie la nuova pillola Pfizer Le parole di Cavaleri in merito alla campagna vaccinale e all’ipotesi di un’eventuale: “Stiamo esaminando tutti i dati emergenti, inclusi quelli di Israele, sull’uso di un secondo booster degli attuali vaccini anti-Covid. Alin ogni caso non ci sonosufficienti dai trial clinici o da dati ‘real world'” dalla vita reale, “che possano supportare una raccomandazione” del secondo richiamo “per la popolazione generale”. “I livelli di efficacia degli attuali vaccini anti-Covid ...

