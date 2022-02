Daniela Santanchè indagata (insieme all’ex marito) per colpa di uno yacht di lusso (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tutto parte da un’indagine che risale al 2013 e che ha visto come protagonista Canio Giovanni Mazzaro che, all’epoca dei fatti, aveva ricevuto un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per un mancato versamento delle imposte per in valore di circa un milione di euro. Ma è diversi anni dopo che si sarebbe consumato il reato di cui è accusata la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè, ex moglie dell’imprenditore potentino. Perché uno yacht di proprietà dell’uomo sarebbe stato venduto per circa 400mila euro a una società di proprietà della parlamentare e quest’ultima non avrebbe mai dichiarato tutto ciò al Fisco. Santanchè indagata per la cessione di uno yacht di lusso Per questo motivo Daniela Santanchè è stata ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tutto parte da un’indagine che risale al 2013 e che ha visto come protagonista Canio Giovanni Mazzaro che, all’epoca dei fatti, aveva ricevuto un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per un mancato versamento delle imposte per in valore di circa un milione di euro. Ma è diversi anni dopo che si sarebbe consumato il reato di cui è accusata la senatrice di Fratelli d’Italia, ex moglie dell’imprenditore potentino. Perché unodi proprietà dell’uomo sarebbe stato venduto per circa 400mila euro a una società di proprietà della parlamentare e quest’ultima non avrebbe mai dichiarato tutto ciò al Fisco.per la cessione di unodiPer questo motivoè stata ...

