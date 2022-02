Covid oggi Svizzera, 33.386 contagi e 18 morti (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nelle ultime 24 ore, in Svizzera si sono registrati 33.386 contagi, 18 decessi e 167 ricoveri per il Covid-19, secondo i dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Venerdì scorso i casi erano 39.769, i decessi 14 e i ricoveri 176. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 98.858 test. La percentuale di test Pcr positivi è del 41%, quella degli antigeni rapidi del 36,3%. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,97. La variante Omicron rappresenta il 96,0% dei casi. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni ammonta a 459.456, ovvero 5.275,43 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia sono stati registrati 2.364.454 casi di Covid-19 e 12.440 decessi. In totale, il 68,38% degli ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nelle ultime 24 ore, insi sono registrati 33.386, 18 decessi e 167 ricoveri per il-19, secondo i dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Venerdì scorso i casi erano 39.769, i decessi 14 e i ricoveri 176. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 98.858 test. La percentuale di test Pcr positivi è del 41%, quella degli antigeni rapidi del 36,3%. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,97. La variante Omicron rappresenta il 96,0% dei casi. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni ammonta a 459.456, ovvero 5.275,43 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia sono stati registrati 2.364.454 casi di-19 e 12.440 decessi. In totale, il 68,38% degli ...

