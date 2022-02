Covid: la Regione che dice addio ai tamponi molecolari (Di venerdì 4 febbraio 2022) Da oggi e per due mesi abbondanti, fino al 15 marzo, in Sardegna basterà un test antigenico positivo per la diagnosi di infezione da Covid 19, ma anche per la definizione di caso confermato e per l'attivazione delle conseguenti... Leggi su today (Di venerdì 4 febbraio 2022) Da oggi e per due mesi abbondanti, fino al 15 marzo, in Sardegna basterà un test antigenico positivo per la diagnosi di infezione da19, ma anche per la definizione di caso confermato e per l'attivazione delle conseguenti...

Advertising

CarloVerdelli : L’Italia è quel Paese dove una bimba di 2 anni muore di Covid perché nata in una regione, la Calabria, dove l’ndran… - RegLombardia : ??Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-71). A fronte di 145.872 tamponi… - Miki_2313 : RT @RegLombardia: ??Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-11) e nei reparti (-71). A fronte di 145.872 tamponi effet… - BERTIE801 : @LaBombetta76 Aggiungiamoci i DISCRIMINATI non vaccinati..Cattivi ed irresponsabili..Ah, già: il CTS si scioglie..… - sardanews : Ordinanza della Regione: basta un test antigenico per certificare il contagio da covid -