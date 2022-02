“Corsa scudetto?” | da Milano sfidano il Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 5 febbraio 2022) Franco Ordine, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport Show. NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Dries Mertens of SSC Napoli celebrates after scoring the 2-1 goal during the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Il giornalista in particolare ha detto la sua riguardo la, queste le sue parole: “Bezos? Non so se c’è veramente qualche interesse ma è come se mi telefonasse Belen Rodriguez per un invito a cena. Dopo la chiusura del mercato di gennaio secondo me è cambiato un po’ il modo di vedere le prime quattro. L’Inter, già fuori quota, si è rinforzata e va per il suo binario. Da capire chi cederà il posto ad un’eventuale risalita della Juventus. Per quanto riguarda la cifra tecnica ...