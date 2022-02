Calcio a 5 | Europei 2022 | la Russia supera l’Ucraina e vola in finale

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Laconquista laagligrazie ad un rigore parato nelda Shoturma.ci prova fino all’ultimo, ma spreca una grande occasione. Per i russi sarà la settimanella storia e domenica cercherà di ottenere il secondo titolo, dopo quello del 1999. Un match ricco di emozioni, partito con lain totale comando. Sokolov segna il primo gol dopo 01’16” e porta in vantaggio gli orsi con un rasoterra dalla distanza che rimbalza oltre il portiere e entra in rete con una deviazione. Poi il raddoppio dellaal 14’31”. Putilov fornisce l’assist ad Afanasyev che con un colpo di testa sigla un’ottima rete sulla destra del portiere Ucraino. Dopo poco però i gialloblù tornano in gioco con il gol di Siryi da fuori area, ...

La Russia conquista la finale agli Europei grazie ad un rigore parato nel finale da Shoturma ... Dopo poco però i gialloblù tornano in gioco con il gol di Siryi da fuori area, sviluppato da calcio ...