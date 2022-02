Bimba di 3 anni riesce ad 'evadere' dall'asilo: i genitori se la trovano davanti al cancello di casa (Di venerdì 4 febbraio 2022) MONTEMARCIANO - I genitori l'accompagnano all' asilo ma poco dopo se la ritrovano davanti al cancello di casa. E' accaduto a Marina di Montemarciano . Protagonista di questa 'fuga' è stata una bambina ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 4 febbraio 2022) MONTEMARCIANO - Il'accompagnano all'ma poco dopo se la rialdi. E' accaduto a Marina di Montemarciano . Protagonista di questa 'fuga' è stata una bambina ...

Advertising

CarloVerdelli : L’Italia è quel Paese dove una bimba di 2 anni muore di Covid perché nata in una regione, la Calabria, dove l’ndran… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Emilia, la piccola fan di Mattarella esulta per lui. La bimba di 8 anni che lo aveva incontrat… - RaiNews : È morta al Bambino Gesù la bimba di due anni arrivata ieri da Catanzaro a Roma in gravi condizioni dopo aver contra… - Jessthesohodoll : Io bimba di Piero dalla tenera età di 4 anni - EmyRoyaleagle : RT @etherea_etherea: Termini Imerese muore a 25 anni il giorno dopo il.'vaccino', lascia una bimba di due anni -