AMD promette un 2022 sensazionale | nuove schede RDNA 3 | mentre migliora la disponibilità

(Di venerdì 4 febbraio 2022) AMD annuncia nuovi obiettivi per il: saranno lanciate levideo3, l’architettura GPU di nuova generazione. Inoltre, data la scarsità nella produzione dei semiconduttori a livello globale, l’azienda mira ad aumentare le proprie scorte.3 utilizzerà una architettura di nuova generazione – ComputerMagazine.itC’è aria di novità in casa della Advanced Micro Devices, meglio nota con l’acronimo AMD. La casa di produzione di semiconduttori infatti ha annunciato grandi innovazioni che saranno presentate nel corso del, sia per quanto riguarda le tecnologie che sul versante delle politiche aziendali. Quest’anno infatti vedrà la luce la nuova scheda video della compagnia, ovvero3, la GPU di nuova generazione per Radeon 7000. ...

Ultime Notizie dalla rete : AMD promette

Computer Magazine

...LG C1 è perfetta anche per essere usata con un PC grazie al supporto a Nvidia G - Sync e e... soprattutto ora che la cosiddetta next - gendi portare sempre più titoli con framerate ...... a partire dal processore a bordo: qui non abbiamo soluzioni entry level dio Intel, bensì il nuovo Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, presentato lo scorso maggio e che, oltre a prestazioni ...I requisiti di sistema per la versione PC di Shadow Warrior 3 sono comparsi sulla pagina Steam del gioco: scopriamo che tipo di hardware serve per farlo girare al meglio.. I requisiti di sistema per ...La Cina punta a consolidare i rapporti con le principali aziende estere, come Intel e AMD, attraverso la fondazione di un comitato speciale.