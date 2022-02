“Urlano contro di te”. Soleil Sorge, caos fuori dal GF Vip. E non sono cose belle: panico tra i concorrenti (Di giovedì 3 febbraio 2022) Gli inquilini del GF Vip sono serrati dentro la Casa. Non possono avere contatti col mondo esterno, eccezion fatta per le dirette su Canale 5 il lunedì e il venerdì. Ma, come ben sanno i telespettatori, ogni tanto da fuori qualcosa trapela. Parliamo, ad esempio, dei messaggi aereo che i fan e non solo possono inviare e far passare sopra la testa dei vipponi. Uno degli ultimi è stato quello dedicato a Miriana Trevisan. La showgirl ha avuto una liaison con Biagio D’Anelli fin quando quest’ultimo è uscito. Ebbene lo stesso esperto di gossip ha deciso di fare sul serio con Miriana e le ha scritto: “Brutta ti a…spettiamo fuori! Biagio + fans”. La vip ha finito per commuoversi abbracciando i suoi compagni d’avventura. Ma tra le protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip c’è senza dubbio ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Gli inquilini del GF Vipserrati dentro la Casa. Non posavere contatti col mondo esterno, eccezion fatta per le dirette su Canale 5 il lunedì e il venerdì. Ma, come ben sanno i telespettatori, ogni tanto daqualcosa trapela. Parliamo, ad esempio, dei messaggi aereo che i fan e non solo posinviare e far passare sopra la testa dei vipponi. Uno degli ultimi è stato quello dedicato a Miriana Trevisan. La showgirl ha avuto una liaison con Biagio D’Anelli fin quando quest’ultimo è uscito. Ebbene lo stesso esperto di gossip ha deciso di fare sul serio con Miriana e le ha scritto: “Brutta ti a…spettiamo! Biagio + fans”. La vip ha finito per commuoversi abbracciando i suoi compagni d’avventura. Ma tra le protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip c’è senza dubbio ...

