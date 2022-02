Una Vita, anticipazioni 4 febbraio: Felipe si persuade a non vendicarsi più di Genoveva? Medici impotenti con Lolita (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una Vita, anticipazioni 4 febbraio: ecco cosa succederà nell’ultima puntata della settimana. Una Vita, anticipazioni 4 febbraio: Mendez e Casilda convincono Felipe su Genoveva? Dopo aver parlato col Commissario Mendez e con Casilda, Felipe pare essersi convinto a smettere di cercare giustizia per Marcia contro Genoveva e a ricominciare daccapo con la propria Vita. Sarà così? Cosa succederà ora? Gli esami di Lolita non danno nessun esito La povera Lolita viene sottoposta ad una serie di esami Medici, ma i dottori non riescono a capire cos’abbia. Ci riusciranno? Sappiamo che la morte incombe sulla moglie di Antonito … Marcos sempre più in affari con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una: ecco cosa succederà nell’ultima puntata della settimana. Una: Mendez e Casilda convinconosu? Dopo aver parlato col Commissario Mendez e con Casilda,pare essersi convinto a smettere di cercare giustizia per Marcia controe a ricominciare daccapo con la propria. Sarà così? Cosa succederà ora? Gli esami dinon danno nessun esito La poveraviene sottoposta ad una serie di esami, ma i dottori non riescono a capire cos’abbia. Ci riusciranno? Sappiamo che la morte incombe sulla moglie di Antonito … Marcos sempre più in affari con ...

