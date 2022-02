Ucraina | Biden invia truppe in Europa Mosca reagisce | Iniziativa distruttiva

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Gli Usa invierannosupplementari in Polonia, Germania e Romania in risposta alle crescenti tensioni con la Russia sull'. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione americana. In ...

Macron senteIl presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che discuterà della crisi incon il capo della Casa Bianca, Joe, "nelle prossime ore" e che non esclude di ...... il presidente francese e quello americano hanno ribadito il loro sostegno 'alla sovranità e all'integrità territoriale dell''. Macron esi coordineranno sia sulle azioni diplomatiche in ...Macron sente Biden Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che discuterà della crisi in Ucraina con il capo della Casa Bianca, Joe Biden, "nelle prossime ore" e che non esclude di ...AGI - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo francese Emmanuel Macron si sono impegnati a coordinare la loro risposta al rafforzamento militare russo al confine ucraino. Lo ha ...