Tentata estorsione ai danni di un imprenditore tarantino: sannita ai domiciliari (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito di una mirata e articolata attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della Squadra Mobile della Questura di Taranto in collaborazione con la Squadra Mobile di Benevento, nella mattinata odierna, ha dato esecuzione alla misura degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un pregiudicato 33enne di Benevento, , rintracciato nella città di Taranto, gravemente indiziato del delitto di Tentata estorsione nei confronti del titolare di una ditta che stava svolgendo in questo capoluogo lavori per la realizzazione di un fabbricato urbano. In particolare, le indagini hanno consentito di raccogliere gravi indizi in ordine alle seguenti circostanze: l'indagato si era ...

