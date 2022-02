Tensioni nel M5s, Conte a Di Maio: «Voglio un chiarimento pubblico. Voto online? Gli iscritti saranno coinvolti» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo l’appello per una «resa dei conti» arrivato da Alessandro Di Battista, Giuseppe Conte torna sulle Tensioni con Luigi Di Maio smentendo che si tratti di una questione personale. «Non potrei accettare che fosse messa in questi termini. Una comunità come quella del Movimento 5 stelle, con questo nuovo corso che abbiamo tracciato, si basa sulla condivisione degli obiettivi e sul confronto», ha detto a L’aria che tira su La7. L’ex premier chiede «un chiarimento pubblico». «Una comunità deve poter riflettere al suo interno con tutte le sue componenti, i gruppi e gli iscritti». Su Tpi, Di Battista aveva detto che Di Maio e Conte «sembrano ai ferri corti. Non è la fine del mondo. La fine, non del mondo ma solo del Movimento, avverrebbe se, per un quieto ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo l’appello per una «resa dei conti» arrivato da Alessandro Di Battista, Giuseppetorna sullecon Luigi Dismentendo che si tratti di una questione personale. «Non potrei accettare che fosse messa in questi termini. Una comunità come quella del Movimento 5 stelle, con questo nuovo corso che abbiamo tracciato, si basa sulla condivisione degli obiettivi e sul confronto», ha detto a L’aria che tira su La7. L’ex premier chiede «un». «Una comunità deve poter riflettere al suo interno con tutte le sue componenti, i gruppi e gli». Su Tpi, Di Battista aveva detto che Di«sembrano ai ferri corti. Non è la fine del mondo. La fine, non del mondo ma solo del Movimento, avverrebbe se, per un quieto ...

