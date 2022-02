Tampone prima di entrare alla Camera, Salvini positivo: non sarà al giuramento di Mattarella (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – Matteo Salvini è risultato positivo al Covid. Il leader della Lega è stato sottoposto a Tampone prima di entrare alla Camera per il giuramento di Sergio Mattarella da presidente della Repubblica. A quanto si apprende sono due in totale i senatori risultati positivi, tra cui il leader della Lega. “Amici sono in buona compagnia: ai 10 milioni di Italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io! – scrive Salvini sui social – Giornata di lavoro come tante altre, Tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato positivo. Proprio nel giorno del panettone di San Biagio”. E aggiunge: “A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – Matteoè risultatoal Covid. Il leader della Lega è stato sottoposto adiper ildi Sergioda presidente della Repubblica. A quanto si apprende sono due in totale i senatori risultati positivi, tra cui il leader della Lega. “Amici sono in buona compagnia: ai 10 milioni di Italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io! – scrivesui social – Giornata di lavoro come tante altre,di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato. Proprio nel giorno del panettone di San Biagio”. E aggiunge: “A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e ...

