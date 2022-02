SKY: “Napoli, Meret apre al rinnovo ma pone una condizione. Su Fabian Ruiz…” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Meret apre al rinnovo con il Napoli, in casa partenopea si lavora anche per la permanenza di Fabian Ruiz e Dries Mertens. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky sport, ai microfoni di Radio Marte ha riportato le ultimissime sui rinnovi di alcuni calciatori chiave: “Rinnovi Napoli? I casi più importanti sono quelli di Meret e Mertens. Gli altri vengono più da sé, penso che questi due siano asset più importanti. Da quanto abbiamo capito Meret non ha problemi a rinnovare con il Napoli ma vuole capire se è giunta la sua ora. Vuole capire se lui è il numero 1 del Napoli o meno, il nodo è importante. Se invece, giustamente, il Napoli deciderà di puntare ancora su Ospina o su un altro ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 3 febbraio 2022)alcon il, in casa partenopea si lavora anche per la permanenza diRuiz e Dries Mertens. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky sport, ai microfoni di Radio Marte ha riportato le ultimissime sui rinnovi di alcuni calciatori chiave: “Rinnovi? I casi più importanti sono quelli die Mertens. Gli altri vengono più da sé, penso che questi due siano asset più importanti. Da quanto abbiamo capitonon ha problemi a rinnovare con ilma vuole capire se è giunta la sua ora. Vuole capire se lui è il numero 1 delo meno, il nodo è importante. Se invece, giustamente, ildeciderà di puntare ancora su Ospina o su un altro ...

