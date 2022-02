Siria, capo dell’Isis muore durante un blitz Usa: si è fatto esplodere. 13 vittime, anche 6 bambini. Biden: “Disperato atto di codardia” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le forze speciali americane hanno ucciso il successore di Abu Bakr al-Baghdadi alla guida dello Stato islamico. A dare la notizia è stato il presidente americano, Joe Biden, annunciando che il nuovo Califfo, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, è stato “eliminato dal campo di battaglia”. Secondo quanto riportato da fonti americane, il capo dell’Isis è morto facendosi saltare in aria con una bomba che aveva con sé. Con questa operazione, ha aggiunto in una nota il presidente, volevamo “proteggere il popolo americano e i nostri alleati” e “rendere il mondo più sicuro”. Tutti i soldati americani sono sani e salvi, ha precisato il presidente, anche se secondo l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria l’operazione ha portato all’uccisione di 13 persone, tra cui anche 4 donne e 6 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le forze speciali americane hanno ucciso il successore di Abu Bakr al-Baghdadi alla guida dello Stato islamico. A dare la notizia è stato il presidente americano, Joe, annunciando che il nuovo Califfo, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, è stato “eliminato dal campo di battaglia”. Secondo quanto riportato da fonti americane, ilè morto facendosi saltare in aria con una bomba che aveva con sé. Con questa operazione, ha aggiunto in una nota il presidente, volevamo “proteggere il popolo americano e i nostri alleati” e “rendere il mondo più sicuro”. Tutti i soldati americani sono sani e salvi, ha precisato il presidente,se secondo l’Osservatorio nazionale per i diritti umani inl’operazione ha portato all’uccisione di 13 persone, tra cui4 donne e 6 ...

_Nico_Piro_ : Con complessa avioincursione nella prov. di Idlib, Siria, forze speciali ???? hanno eliminato Abu Ibrahim al-Hashimi… - Agenzia_Ansa : Biden afferma che 'il capo dell'Isis è stato eliminato in un'operazione degli Stati Uniti in Siria'. Abu Ibrahim a… - SkyTG24 : #JoeBiden: capo Isis eliminato in operazione #Usa in Siria - EkaterinaVA8 : RT @NamanTarcha: #Siria???? 13 civili morti 6 #bambini e 4 #donne sono le vittime “Danni Collaterali” della Operazione di “Antiterrorismo” de… - RichardSchulder : RT @menoopiu: Raid degli Stati Uniti fa Strage di Bambini e Donne in #Siria per uccidere un capo del #ISIS Per uccidere un criminale è nec… -