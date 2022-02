Sanremo 2022 | qual è la tua canzone preferita? Vota il sondaggio

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Festival diha aperto la 72ª gara canora dellaitaliana nella serata di martedì 1° febbraio. Amadeus, conduttore dal teatro Ariston per la terza volta insieme a Fiorello, accompagna per cinque serate in diretta su Rai Uno. Sono 25 i cantanti in gara che presentano le loro canzoni inedite nel corso delle cinque serate. Se vi siete svegliati con unadiin testa ascoltata alla tv o alla radio potetere il nostro. CANTANTI E CANZONI IN GARAEmma – Ogni volta è cosìMassimo Ranieri – Lettera al di là del mareSangiovanni – FarfalleIva Zanicchi – Voglio amartiAchille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – DomenicaAka7even – Perfetta cosìMichele Bravi – Inverno dei fioriGianni Morandi – Apri tutte le porteAna ...

In tanti hanno definito la canzone di Iva Zanicchi 'Voglio Amarti' in concorso al Festival di Sanremo come hot per il suo testo. Ecco come la cantante ha spiegato a La Stampa il significato prima di esibirsi sul palco. Il primo giorno di Festival di Sanremo raccontato, dagli studi de La Stampa, da Daniela Lanni e Roberto Pavanello. Collegati da Sanremo Luca Dondoni e Orietta Berti. Maria Rita Gismondo contro Checco Zalone e il suo sketch sui virologi a Sanremo 2022. "Ha esagerato" secondo la microbiologa. Il Festival di Sanremo si è aperto a rilento per Achille Lauro, uno degli artisti più attesi della vigilia e oggi uno dei più ridimensionati dopo il primo giro di esibizioni.