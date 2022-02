Sanremo 2022 | Martina Pigliapoco sul palco dell’Ariston | chi è la carabiniera premiata da Mattarella per aver salvato una donna dal suicidio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) C’è anche lasuldurante la terza serata di. Amadeus l’ha voluta per raccontare alla storia grazie alla quale è finita sotto i riflettori e per via della quale ha ricevuto una prestigiosa onorificenza dal presidente Sergio. La, in servizio presso la Stazione dell’Arma di San Vito di Cadore, in provincia di Belluno, la mattina del 4 ottobre 2021, salvò la vita a unache stava tentando il. Allertata dalla centrale operativa, si era recata nelle vicinanze di un ponte tibetano, a Perarolo di Cadone, dove era stata segnalata la presenza di una persona che aveva cercato di scavalcare la ringhiera per ...