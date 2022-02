Quirinale: Letta, 'disuguaglianze freno a crescita, la frase più forte di Mattarella' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "'Le disuguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita. Sono il freno alla crescita reale'. La frase più forte. #Mattarella". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "'Lenon sono il prezzo da pagare alla. Sono ilallareale'. Lapiù. #". Così il segretario del Pd, Enrico, su twitter.

