Advertising

pietroraffa : #Casellati scrive messaggi mentre Fico prova a passarle le schede, molte con il suo nome. Scene abbastanza surreali… - Tommasolabate : Sul voto a #Casellati il centrodestra sta predisponendo il controllo delle schede (di cognomi e nomi ce ne sono in… - eziomauro : Quirinale, Casellati presa dal suo cellulare: Fico costretto a rallentare lo spoglio - Marinanna_89 : Mattarella, Draghi, Casellati, Fico e Amato sicuramente si staranno confrontando su quale sia la canzone più bella… - TV7Benevento : **Quirinale: Fico e Casellati accolgono Mattarella davanti Montecitorio** - -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Fico

15.22 Mattarella alla Camera per giuramento Il corteo presidenziale, partito dalcon il presidente Mattarella a bordo di una Lancia Thesis, è arrivato a Montecitorio. Qui ...della Camera...... IL CORTEO PRESIDENZIALE Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato il: ... Ad attenderlo all'ingresso il Presidente della Camera Robertoe la Presidente del Senato Maria ...Una volta a Montecitorio, il presidente si è fermato nella sala del governo, al piano aula, accompagnato da Fico e Casellati per il saluto con i vertici istituzionali. Tra questi, oltre i vertici ...pic.twitter.com/p9xLLdBLKC — Roberto Fico (@Roberto_Fico) February 3, 2022 11.45 - In un messaggio di congratulazioni a Sergio Mattarella per la sua rielezione al Quirinale, il presidente russo ...