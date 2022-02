Petrolio: in calo, Wti a 87,78 dollari al barile (Di giovedì 3 febbraio 2022) Quotazioni del Petrolio in calo in avvio di giornata con il greggio Wti di riferimento che torna sotto gli 88 dollari a 87,78 dollari al barile ( - 0,54% rispetto al prezzo di ieri sera a New York). ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Quotazioni delinin avvio di giornata con il greggio Wti di riferimento che torna sotto gli 88a 87,78al( - 0,54% rispetto al prezzo di ieri sera a New York). ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Petrolio: in calo, Wti a 87,78 dollari al barile: Brent scende a 89,06 dollari - fisco24_info : Petrolio: in calo, Wti a 87,78 dollari al barile: Brent scende a 89,06 dollari - ansa_economia : Petrolio: in calo a New York a 87,47 dollari. Quotazioni cedono lo 0,77% #ANSA - fisco24_info : Petrolio: in calo a New York a 87,47 dollari: Quotazioni cedono lo 0,77% -