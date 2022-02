Perseguita una donna, la Questura ordina divieto di avvicinamento per un 54enne di Benevento (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel primo pomeriggio odierno, a seguito di una tempestiva ed articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della Squadra Mobile della locale Questura, ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 54enne di Benevento, gravemente indiziato del delitto di atti persecutori. In particolare, le indagini venivano avviate a seguito della denuncia-querela sporta dalla persona offesa, la quale si doleva delle condotte reiterate di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel primo pomeriggio odierno, a seguito di una tempestiva ed articolata attività d’indagine cota dalla Procura della Repubblica di, personale della Squadra Mobile della locale, ha dato esecuzione all’nza di applicazione della misura cautelare didialla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, emessa dal GIP del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di undi, gravemente indiziato del delitto di atti persecutori. In particolare, le indagini venivano avviate a seguito della denuncia-querela sporta dalla persona offesa, la quale si doleva delle condotte reiterate di ...

Perseguita una donna, divieto di avvicinamento per un 54enne Ottopagine Upas, spoiler 7-11 febbraio: Nunzio perde il controllo, Franco riceve una brutta notizia Attenzione anche a Rossella, che sembra essere perseguitata da un crudele destino ... Nunzio prenderà anche una decisione alquanto discutibile. La giovane Petrone dovrà nel frattempo gestire ...

