Perché la reporter Charlotte Bellis ha dovuto chiedere aiuto ai talebani per partorire (Di giovedì 3 febbraio 2022) Charlotte Bellis seguiva da agosto per Al Jazeera la conquista di Kabul da parte dei talebani, ed è proprio a loro che si è dovuta rivolgere per poter partorire in sicurezza. La giornalista non poteva infatti fare ritorno in Nuova Zelanda per via delle restrizioni dovute al Covid. La reporter aveva fatto richiesta per tornare in Nuova Zelanda, ma la sua domanda per un posto di emergenza nelle strutture assegnate dal governo per chi deve fare la quarantena è stata respinta. Bellis ha così raccontato la sua storia con un articolo pubblicato dal New Zealand Herald, che ha fatto molto discutere. La reporter ha raccontato di aver scoperto di essere incinta appena tornata a casa sua, in Qatar, dopo aver passato un periodo di tempo a Kabul, dove aveva seguito l’avanzata dei ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 3 febbraio 2022)seguiva da agosto per Al Jazeera la conquista di Kabul da parte dei, ed è proprio a loro che si è dovuta rivolgere per poterin sicurezza. La giornalista non poteva infatti fare ritorno in Nuova Zelanda per via delle restrizioni dovute al Covid. Laaveva fatto richiesta per tornare in Nuova Zelanda, ma la sua domanda per un posto di emergenza nelle strutture assegnate dal governo per chi deve fare la quarantena è stata respinta.ha così raccontato la sua storia con un articolo pubblicato dal New Zealand Herald, che ha fatto molto discutere. Laha raccontato di aver scoperto di essere incinta appena tornata a casa sua, in Qatar, dopo aver passato un periodo di tempo a Kabul, dove aveva seguito l’avanzata dei ...

Advertising

ozymand87647780 : @blankaut sì, anche io. avevo visto deserto rosso, professione reporter e blow up, poi per un esame di storia del c… - federazionedic1 : @doluccia16 La spazzatura puzza e quella televisiva è il 78% non la vede più ora aumenterà perché reporter ritorna ad aprile per cui .. - CiniLetizia : RT @Luce_news: La reporter neozelandese incinta accolta dai talebani perché non può rientrare in patria - federazionedic1 : @adrianobusolin @chetempochefa Non lo vede nessuno oltre il 78% degli italiani non vede la TV. Tranne stasera perc… - dgCarmel81 : e anche oggi Pierino è stronzo ... perché lui toglie il telefono a lei ,e non gli permette di fare storie.. come s… -