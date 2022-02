Mondiale per Club 2021: tabellone e accoppiamenti (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ci siamo. Dopo una lunga attesa, torna il Mondiale per Club, la competizione Fifa che mette di fronte le squadre che hanno vinto i rispettivi tornei continentali: ecco di seguito il tabellone e gli accoppiamenti completi. Ed ecco che per l’Europa c’è il Chelsea che ha trionfato in Champions League, così come i brasiliani del Palmeiras che ha vinto la Copa Libertadores, e altre cinque squadre che proveranno a far bella figura. Appuntamento dal 3 al 12 febbraio, questo dunque il tabellone con gli accoppiamenti aggiornati. Primo turno Al Jazira vs Auckland City Secondo turno Al Ahly vs Monterrey Al Hilal vs Al Jazira/Auckland City Semifinali Palmeiras vs Al Ahly/Monterrey Al Hilal/Al Jazira/Auckland vs Chelsea Finale 5 posto Da definire Finale 3 posto Da definire Finale Da definire ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ci siamo. Dopo una lunga attesa, torna ilper, la competizione Fifa che mette di fronte le squadre che hanno vinto i rispettivi tornei continentali: ecco di seguito ile glicompleti. Ed ecco che per l’Europa c’è il Chelsea che ha trionfato in Champions League, così come i brasiliani del Palmeiras che ha vinto la Copa Libertadores, e altre cinque squadre che proveranno a far bella figura. Appuntamento dal 3 al 12 febbraio, questo dunque ilcon gliaggiornati. Primo turno Al Jazira vs Auckland City Secondo turno Al Ahly vs Monterrey Al Hilal vs Al Jazira/Auckland City Semifinali Palmeiras vs Al Ahly/Monterrey Al Hilal/Al Jazira/Auckland vs Chelsea Finale 5 posto Da definire Finale 3 posto Da definire Finale Da definire ...

