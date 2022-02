Mika all’Arena di Verona e non solo: le date in Italia nel 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mika all’Arena di Verona ma non solo: sarà in concerto a Roma e Milano, a Firenze e a Bari nel corso dell’anno. Si esibirà nei palasport e nei teatri nell’ambito di una nuova tournée live annunciata oggi. Il tour è in partenza a settembre 2022, si presenta come molto più di un semplice show, nel quale Mika ha partecipato anche nella fase di ideazione e organizzazione. Mika – THE MAGIC PIANO propone due spettacoli per ogni città, in dimensioni diverse: una nei teatri, una nelle arene, una formula esclusivamente per l’Italia che verrà inaugurata a settembre 2022. Mika all’Arena di Verona terrà una grande anteprima dello spettacolo, che si sposterà poi al Teatro Filarmonico ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022)dima non: sarà in concerto a Roma e Milano, a Firenze e a Bari nel corso dell’anno. Si esibirà nei palasport e nei teatri nell’ambito di una nuova tournée live annunciata oggi. Il tour è in partenza a settembre, si presenta come molto più di un semplice show, nel qualeha partecipato anche nella fase di ideazione e organizzazione.– THE MAGIC PIANO propone due spettacoli per ogni città, in dimensioni diverse: una nei teatri, una nelle arene, una formula esclusivamente per l’che verrà inaugurata a settembrediterrà una grande anteprima dello spettacolo, che si sposterà poi al Teatro Filarmonico ...

