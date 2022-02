Michelle Hunziker | un messaggio pazzesco a Tomaso Trussardi?

Leggi su vitadavips.myblog

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La notizia della separazione tra, anche se ormai comunicata diverse settimane fa, continua a tenere banco e ad infiammare il gossip. Già, la coppia sembrava affiatatissima, al netto delle indiscrezioni, poi confermate, degli ultimi tempi. E in molti non si vogliono rassegnare al fatto che, come spesso accade, l’amore sia