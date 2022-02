Mattarella al Parlamento: “Poteri economici sovranazionali tendono a prevalere e imporsi, aggirando il processo democratico” (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Occorre evitare che i problemi trovino soluzione senza l’intervento delle istituzioni a tutela dell’interesse generale: questa eventualità si traduce sempre a vantaggio di chi è in condizioni di maggior forza. Poteri economici sovranazionali tendono a prevalere e a imporsi, aggirando il processo democratico”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio del suo messaggio al Parlamento dopo il giuramento (RIVEDI IL DISCORSO INTEGRALE). “Su un altro piano – è il monito – i regimi autoritari o autocratici rischiano ingannevolmente di apparire, a occhi superficiali, più efficienti di quelli democratici, le cui decisioni, basate sul libero consenso e sul coinvolgimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Occorre evitare che i problemi trovino soluzione senza l’intervento delle istituzioni a tutela dell’interesse generale: questa eventualità si traduce sempre a vantaggio di chi è in condizioni di maggior forza.e ail”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, in un passaggio del suo messaggio aldopo il giuramento (RIVEDI IL DISCORSO INTEGRALE). “Su un altro piano – è il monito – i regimi autoritari o autocratici rischiano ingannevolmente di apparire, a occhi superficiali, più efficienti di quelli democratici, le cui decisioni, basate sul libero consenso e sul coinvolgimento ...

