Lozano: infortunio col Messico, esce in barella. Le condizioni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ancora un infortunio per Hirving Lozano, il giocatore si è fatto male durante la partita col Messico, problemi alla spalla. Davvero sfortunatissimo il giocatore messicano, che ancora una volta è costretto a fermarsi a causa di un problema fisico. Lozano è uscito in barella dalla sfida Messico-Panama terminata 1-0. L'attaccante del Napoli ha avuto bisogno di essere trasportato fuori dal campo, perché non riusciva a camminare per il forte dolore che sentiva alla spalla. Lozano esce dal campo in barella. Problemi alla spalla per il giocatore del Napoli. infortunio Lozano: possibile lussazione della spalla Secondo le prime notizie che arrivano dai media messicani, il giocatore del Napoli si è infortunato al ...

