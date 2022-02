La legge sulle ‘soft skill’ è l’ennesimo tentativo di snaturare la scuola (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella bagarre dei giorni del Quirinale è passata in sordina l’approvazione da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Presentatori: Lupi e Colucci (Noi per l’Italia); Aprea, Calabria, Palmieri, Cattaneo e Gelmini di FI; Toccafondi di IV (ex PdL); Casa del M5S; Garavaglia della Lega; Frassinetti di FdI; Gariglio, Delrio e Lattanzio (ex M5S), tutti del Pd. Ora giace in Senato in attesa dell’approvazione definitiva. La legge introduce un’ulteriore attività, trasversale a tutte le discipline, che potrebbe/dovrebbe servire ad affiancare le competenze tecniche e culturali (hard skills), i contenuti e i metodi delle discipline ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nella bagarre dei giorni del Quirinale è passata in sordina l’approvazione da parte della Camera dei Deputati del disegno diIntroduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Presentatori: Lupi e Colucci (Noi per l’Italia); Aprea, Calabria, Palmieri, Cattaneo e Gelmini di FI; Toccafondi di IV (ex PdL); Casa del M5S; Garavaglia della Lega; Frassinetti di FdI; Gariglio, Delrio e Lattanzio (ex M5S), tutti del Pd. Ora giace in Senato in attesa dell’approvazione definitiva. Laintroduce un’ulteriore attività, trasversale a tutte le discipline, che potrebbe/dovrebbe servire ad affiancare le competenze tecniche e culturali (hard skills), i contenuti e i metodi delle discipline ...

fattoquotidiano : La ricostruzione del leader Pd sulle ore in cui è stata bruciata la candidatura dell'ambasciatrice al Colle. E la p… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'La legge sembra prefigurare un mondo in cui la scuola produce giovani tanto carini, se no per loro finisce male' Di @turi… - ilfattoblog : 'La legge sembra prefigurare un mondo in cui la scuola produce giovani tanto carini, se no per loro finisce male' D… - CHinAzione : RT @Enrico__Costa: In questa legislatura sono state depositate a Camera e Senato 1110 proposte o disegni di legge in materia di giustizia.… - Pepppe862 : RT @Enrico__Costa: In questa legislatura sono state depositate a Camera e Senato 1110 proposte o disegni di legge in materia di giustizia.… -