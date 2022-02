Kerem Bürsin cambia piani: il ‘no’ alla Disney per colpa di Hande Erçel (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nuovi gossip in arrivo dalla Turchia che riguardano ancora una volta la coppia formata da Kerem Bürsin e Hande Erçel. La coppia, che si è conosciuta e innamorata durante le riprese di Love is in the air, sembra infatti che stia vivendo un periodo di crisi, almeno secondo quanto raccontato dai media turchi. A far … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nuovi gossip in arrivo dTurchia che riguardano ancora una volta la coppia formata da. La coppia, che si è conosciuta e innamorata durante le riprese di Love is in the air, sembra infatti che stia vivendo un periodo di crisi, almeno secondo quanto raccontato dai media turchi. A far … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Kerem Bürsin Demet Özdemir: a 3 anni da DayDreamer, torna in tv con una serie romantica targata Disney Manca sempre meno all'inizio delle riprese della nuova serie di Disney Plus che vedrà tra i protagonisti principali Demet Özdemir e Kerem Bürsin . Non si sanno ancora i dettagli sulla trama, ma a quanto pare, dopo tre anni dal successo di DayDreamer - Le ali del sogno , Demet tornerà in televisione con una serie romantica. Dello ...

Kerem Bürsin e Hande Erçel sempre più lontani: il lavoro li divide? Cosa sta succedendo ai due protagonisti di Love is in the Air ? I fan della seguitissima serie televisiva turca non saranno contenti di scoprire che, molto probabilmente, Kerem Bürsin e Hande Erçel , rispettivamente nelle vesti di Serkan Bolat ed Eda Yildiz , potrebbero aver deciso di interrompere la loro relazione. Sul set di Sen Çal Kapm è scoppiato l'amore tra i due ...

