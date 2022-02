Infortunio in nazionale per Lozano, il messicano è uscito in barella: la prima diagnosi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ancora brutte notizie per il Napoli in questa sosta per le nazionali. Mentre le nazionali europee sono rimaste ferme, in America si sono disputate le gare per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. David Opsina con la Colombia e Hirving Lozano con il Messico sono i due giocatori del Napoli che hanno giocato le gare in questi giorni. Infortunio Lozano Dopo il forfait di Ospina nella sfida contro l’Argentina a causa di un’intossicazione alimentare, nella notte si è fermato anche Hirving Lozano. Al minuto 66 della sfida contro il Panama, il messicano è caduto male sul braccio destro dopo uno scontro di gioco. Il dolore è stato fortissimo, tanto da dover tenere il braccio destro fermo con l’altra mano. Il Chucky è stato portato fuori dal campo in barella e a fine partita è andato ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ancora brutte notizie per il Napoli in questa sosta per le nazionali. Mentre le nazionali europee sono rimaste ferme, in America si sono disputate le gare per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. David Opsina con la Colombia e Hirvingcon il Messico sono i due giocatori del Napoli che hanno giocato le gare in questi giorni.Dopo il forfait di Ospina nella sfida contro l’Argentina a causa di un’intossicazione alimentare, nella notte si è fermato anche Hirving. Al minuto 66 della sfida contro il Panama, ilè caduto male sul braccio destro dopo uno scontro di gioco. Il dolore è stato fortissimo, tanto da dover tenere il braccio destro fermo con l’altra mano. Il Chucky è stato portato fuori dal campo ine a fine partita è andato ...

Prima l'infortunio al collo sempre in nazionale, poi lo scontro duro con il Leicester e adesso un nuovo problema che l'ha costretto ad uscire addirittura in barella durante il match di ieri sera ...

