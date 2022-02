Il legame tra il raid in Siria e la crisi ucraina (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mentre il mondo è concentrato sulla partita a scacchi lungo confine ucraino ed Europa orientale — dove gli Stati Uniti hanno annunciato l’arrivo di rinforzi in quella che Mosca definisce una mossa “distruttiva”, dopo averne inviati quasi centomila di soldati — le forze speciali statunitensi hanno condotto un raid antiterrorismo su larga scala nel nord-ovest della Siria. E forse in parte anche questa operazione, avvenuta durante la notte tra mercoledì e giovedì, c’entra con il confronto aperto tra Usa e Russia. “La missione ha avuto successo”, ha detto l’addetto stampa del Pentagono in una breve dichiarazione: “Non ci sono state vittime americane. Ulteriori informazioni saranno fornite non appena saranno disponibili”. Di solito non si parla subito di queste attività a meno che non siano clamorose (l’eliminazione di Osama bin Laden, per dire), ma forse ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mentre il mondo è concentrato sulla partita a scacchi lungo confine ucraino ed Europa orientale — dove gli Stati Uniti hanno annunciato l’arrivo di rinforzi in quella che Mosca definisce una mossa “distruttiva”, dopo averne inviati quasi centomila di soldati — le forze speciali statunitensi hanno condotto unantiterrorismo su larga scala nel nord-ovest della. E forse in parte anche questa operazione, avvenuta durante la notte tra mercoledì e giovedì, c’entra con il confronto aperto tra Usa e Russia. “La missione ha avuto successo”, ha detto l’addetto stampa del Pentagono in una breve dichiarazione: “Non ci sono state vittime americane. Ulteriori informazioni saranno fornite non appena saranno disponibili”. Di solito non si parla subito di queste attività a meno che non siano clamorose (l’eliminazione di Osama bin Laden, per dire), ma forse ...

