Hirving Lozano, arriva la notizia che nessuno voleva leggere: tifosi in lacrime (Di giovedì 3 febbraio 2022) Goal News Il 2022 del Napoli non è iniziato nel migliore dei modi. Come ricorderanno bene i suoi tifosi, tra fine 2021 e inizio 2022 i casi positivi tra i calciatori azzurri furono altissimi, a cui si andarono ad aggiungere le pesanti assenze di Koulibaly, Anguissa e Ounas impegnati in Coppa d'Africa. La surreale partita contro la Juventus fu giocata con 7 Primavera in panchina. Al momento non ci sono calciatori positivi al COVID, Anguissa e Ounas sono rientrati ma a preoccupare Spalletti e i tifosi è Hirving Lozano. Il calciatore messicano si è infortunato alla spalla durante una partita con la Nazionale contro Panama ed è stato trasportato fuori dal campo in barella e piangente. Dopo uno scontro con Murillo, al 67' Lozano è caduto a terra, lamentando un forte dolore alla spalla destra, immobilizzata ...

Cucciolina96251 : RT @claudioruss: In seguito a colloqui con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di Hirving #Lozano, il #Napoli… - riccardo_n10 : #Napoli | Infortunio di Hirving #Lozano in Nazionale: #Spalletti in ansia, ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore ?? - infoitsport : Napoli, Hirving Lozano si infortuna in Nazionale: rischia due mesi di stop - Luigi733690531 : RT @claudioruss: In seguito a colloqui con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di Hirving #Lozano, il #Napoli… - MundoNapoli : Hirving Lozano ha riportato una lussazione alla spalla -