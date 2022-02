Habilita San Marco | è attivo il servizio di Check Up ginecologico

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 3 febbraio 2022)promuove da sempre l’aspetto legato alla prevenzione. InSan, completamente rinnovato negli spazi dopo gli interventi di ristrutturazione di inizio d’anno, èildiUp. Si tratta di unspecifico rivolto a donne di tutte le età e calibrato poi in base alle caratteristiche di ogni singola paziente. Per le donne in età fertile è previsto un pacchetto specifico che prevede controlli puntuali non invasivi che consentono di valutare lo stato di salute delle pazienti in questa fascia d’età o che hanno familiarità con patologie mammarie e uterine. L’obiettivo, quindi, è quello di non effettuare solo uno screening preventivo, ma di fornire informazioni utili per pianificare comportamenti e buone ...