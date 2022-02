Francesca Barra e Claudio Santamaria genitori | è nata Atena

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L’annuncio con una foto sull’account Instagram dell’attore e della giornalista. «Mamma e papà innamorati». È, la figlia di. L’annuncio è arrivato via social con una foto che ha mostrato la piccola mano della neoinsieme a quelle dell’attore e della giornalista, al settimo cielo per gioia. «È

Advertising

MediasetTgcom24 : Claudio Santamaria e Francesca Barra sono diventati genitori: 'È nata la nostra Atena, mamma e papà innamorati'… - zazoomblog : Francesca Barra e Claudio Santamaria genitori: è nata la figlia - #Francesca #Barra #Claudio #Santamaria - IOdonna : Congratulazioni alla coppia. Un bell'esempio di famiglia allargata e felice - ParliamoDiNews : Francesca Barra è diventata mamma: il dolce annuncio su Instagram #francesca #barra #diventata #mamma #dolce… - ParliamoDiNews : Claudio Santamaria e Francesca Barra: è nata la figlia - Gossip Blog #claudio #santamaria #francesca #barra #nata… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Barra

Claudio Santamaria esono diventati genitori: oggi 2 febbraio è nata la figlia Atena , la prima per la coppia, sposata dal luglio 2018. La notizia è stata diffusa dai neo genitori con un post su Instagram. ...un giorno di grande gioia per Claudio Santamaria eche oggi festeggiano la nascita della loro bambina, Atena. L'annuncio è arrivato via social con una foto pubblicata dai genitori che mostra la piccola mano della neonata insieme a ...Il rientro nel nostro Paese però è stato rovinato da un terribile lutto. © Fornito da Rumors.it LEGGI ANCHE > Francesca Barra è diventata mamma: insieme a Claudio Santamaria annuncia il fiocco rosa ...Una splendida notizia è apparsa questa mattina sui social di Francesca Barra e Claudio Santamaria. La coppia, amatissima, ha infatti rivelato ai propri followers tutta la gioia per la nascita della lo ...