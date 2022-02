FIFA 22 Division Rivals: novità a partire dalla Stagione 4! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Con un breve messaggio in-game EA Sports ha annunciato alcune novità presenti nelle Division Rivals a partire dalla Stagione 4 di FUT che ha preso il via giovedì 3 febbraio. Riportiamo di seguito il testo integrale del comunicato Le Division Rivals in FUT sono state aggiornate per introdurre le seguenti modifiche: Aumentato il numero di vittorie necessarie per ottenere i premi settimanali e l’aggiornamento premi, rispettivamente da 3 a 4 e da 7 a 8. Aggiunta una fase addizionale per raggiungere la Divisione successiva per le Divisioni 4, 3, 2 e 1. Ora le Divisioni avranno una sola posizione, che sarà quella iniziale. Tutte le altre posizioni intermedie verranno convertite in checkpoint che ... Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 3 febbraio 2022) Con un breve messaggio in-game EA Sports ha annunciato alcunepresenti nelle4 di FUT che ha preso il via giovedì 3 febbraio. Riportiamo di seguito il testo integrale del comunicato Lein FUT sono state aggiornate per introdurre le seguenti modifiche: Aumentato il numero di vittorie necessarie per ottenere i premi settimanali e l’aggiornamento premi, rispettivamente da 3 a 4 e da 7 a 8. Aggiunta una fase addizionale per raggiungere lae successiva per lei 4, 3, 2 e 1. Ora lei avranno una sola posizione, che sarà quella iniziale. Tutte le altre posizioni intermedie verranno convertite in checkpoint che ...

Advertising

ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT #FUT22 Division Rivals - Con la Quarta Stagione arrivano delle nuove modifiche - R0b3r10 : Mira FIFA 22 Division rivals - Lollone74050934 : @ciakke @EA_FIFA_Italia Io fino a ora di pranzo riuscivo a giocare in division rivals ma adesso non mi fà iniziare… - HiitsBenny : @EA_FIFA_Italia Giocando le division rivals non prendo più progresso, ne perdo progresso verso l'elite, mi sapete s… - JLion01x : @NotAlvarez7 Fifa 22 no, Division Rivals -