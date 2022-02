È deceduto questa notte Salvino Caputo, scrittore monrealese (Di giovedì 3 febbraio 2022) È deceduto questa notte Salvino Caputo. Lo scrittore monrealese si è spento all’età di 72 anni. monrealese, ex professore di filosofia, poi radiologo in un ospedale di Palermo, ha avuto un lungo trascorso in politica. Socialista, in passato ha rivestito il ruolo di assessore alla cultura e allo spettacolo. È stato sempre un grande cultore della figura di Leonardo Sciascia, che si pregia “scrittore, autore di brani musicali e letterato impenitente”, così si descriveva nel suo profilo Facebook. Autore di una decina di libri, anche nell’ultimo decennio ha sempre dimostrato il desiderio di dare un contributo alla crescita culturale monrealese. Uomo di grande simpatia, con la sigaretta sempre in bocca, personaggio molto ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 3 febbraio 2022) È. Losi è spento all’età di 72 anni., ex professore di filosofia, poi radiologo in un ospedale di Palermo, ha avuto un lungo trascorso in politica. Socialista, in passato ha rivestito il ruolo di assessore alla cultura e allo spettacolo. È stato sempre un grande cultore della figura di Leonardo Sciascia, che si pregia “, autore di brani musicali e letterato impenitente”, così si descriveva nel suo profilo Facebook. Autore di una decina di libri, anche nell’ultimo decennio ha sempre dimostrato il desiderio di dare un contributo alla crescita culturale. Uomo di grande simpatia, con la sigaretta sempre in bocca, personaggio molto ...

