Crisi ucraina: Biden invia 3.000 soldati in Europa dell’Est (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nel mezzo delle crescenti tensione nella Crisi ucraina, il presidente americano Joe Biden invia tremila soldati in Europa dell’Est. Il Pentagono ha annunciato che le truppe verranno dislocate in Polonia, Germania e Romania. Il ministro degli Esteri ucraino ha detto che Kiev è pronta al dialogo, ma anche a combattere. Crisi ucraina: Biden invia soldati Leggi su periodicodaily (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nel mezzo delle crescenti tensione nella, il presidente americano Joetremilain. Il Pentagono ha annunciato che le truppe verranno dislocate in Polonia, Germania e Romania. Il ministro degli Esteri ucraino ha detto che Kiev è pronta al dialogo, ma anche a combattere.

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il Presidente della… - AngeloCiocca : Ma #DiMaio sulla crisi #Ucraina? Ancora nulla? - Agenzia_Ansa : Telefonata fra Draghi e Putin, impegno per la soluzione della crisi in Ucraina #ANSA - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Mondo Crisi Ucraina: asse Biden-Macron per azione diplomatica e sanzioni alla Russia - PrimaCommunica2 : #Mondo Crisi Ucraina: asse Biden-Macron per azione diplomatica e sanzioni alla Russia -