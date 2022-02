Covid Lazio | bollettino 3 febbraio | 11 612 casi 5 433 a Roma e 26 morti

Advertising

asciugalacrime : @emipro74 @d_arco75 @1979_adriano @liketweet13 @ELCAMlNOESLARGO Si ma clicca su questo link che ti rimanda al nostr… - GazzettinoGolfo : #COVID19 - Covid, oggi nel #Lazio 11.612 nuovi casi e 26 decessi - - StefaniaFalone : Bollettino Covid Lazio 3 febbraio: ci sono 11.612 casi, a Roma sono 5.433. I guariti superano i nuovi positivi… - rietin_vetrina : Nuovo bollettino Covid Lazio 3 febbraio - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Covid: Lazio, cala incidenza,guariti superano nuovi casi. Rispetto a 7 giorni fa oltre 1800 contagi in meno #ANSA https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

Sky Tg24

I nuovi casiregistrati nelle 24 ore in Toscana sono 8.175. Il tasso dei nuovi positivi è 13,... Nelsu 24.174 tamponi molecolari e 77.402 tamponi antigenici per un totale di 101.576 tamponi,...È una delle vaccinate più anziane alla quale va un grande abbraccio' Sono 281.167 le persone attualmente positive a- 19 nel, di cui 2.104 ricoverati, 192 in terapia intensiva e 278.781 ...“Oggi nel Lazio, su 24.174 tamponi molecolari e 77.402 antigenici per un totale di 101.576 tamponi, si registrano 11.612 nuovi casi positivi, 26 decessi, 2.104 i ricoverati (+15), 192 le terapie ...TuNews24.it è un quotidiano online di cronaca, politica, inchiesta, economia, lavoro, calcio, sport vari, cultura e spettacolo. Ultime notizie e approfondimento, con foto e video, della provincia di ...