Covid: in Campania meno casi ma sopra soglia posti letto (Di giovedì 3 febbraio 2022) In Campania nella settimana 26 gennaio-1 febbraio si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (3988) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-21%) rispetto alla settimana precedente. sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (31,4%) e in terapia intensiva (10,8%) occupati da pazienti Covid-19. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione GIMBE con analisi su andamento epidemia (nuovi casi, testing, ospedalizzazioni e decessi), forniture e somministrazioni di vaccini, coperture, nuovi vaccinati, fascia 5-11, terza e quarta dose, efficacia, scadenza super green pass. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale e’ pari 77,5% (media Italia ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 3 febbraio 2022) Innella settimana 26 gennaio-1 febbraio si registra una performance in miglioramento per iattualmente positivi per 100.000 abitanti (3988) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi(-21%) rispetto alla settimana precedente.di saturazione iin area medica (31,4%) e in terapia intensiva (10,8%) occupati da pazienti-19. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione GIMBE con analisi su andamento epidemia (nuovi, testing, ospedalizzazioni e decessi), forniture e somministrazioni di vaccini, coperture, nuovi vaccinati, fascia 5-11, terza e quarta dose, efficacia, scadenza super green pass. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale e’ pari 77,5% (media Italia ...

Advertising

tvoggi : COVID, IN CAMPANIA SI REGISTRANO MENO CASI MA SUPERATA LA SOGLIA DEI POSTI LETTO In Campania nella settimana 26 gen… - LaTorre1905 : Covid 19, scende ancora il numero dei #Contagi a Torre del Greco per ulteriori info clicca qui… - gcozzolino : #Covid, migliora la situazione in Campania. I dati estratti dal report della Fondazione #Gimbe. Ne parlo, numeri al… - cronachecampane : Covid in Campania -21% rispetto alla settimana precedente #UltimeNotizie #Covid #gimbe #terapiaintensiva - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 3 febbraio: (Adnkronos) - Numeri Covid regione pe… -