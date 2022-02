Covid: 112.691 positivi, 414 le vittime (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono 112.691 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 118.994. Le vittime sono invece 414, mentre ieri erano state 395. Sono 915.337 i ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono 112.691 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 118.994. Lesono invece 414, mentre ieri erano state 395. Sono 915.337 i ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 112 In Italia 112.691 casi e 414 morti. Tasso di positività al 12,3% AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi registrati giovedì 3 febbraio sono 112.691, contro i 118.994 del giorno precedentei e soprattutto i 155.697 di una settimana prima. Si tratta di una riduzione su base settimanale del 28%. Con 915.337 tamponi, quasi 50mila meno di ieri, ...

