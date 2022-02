Brozovic: l'Inter attende il rinnovo, il Barcellona è in pressing (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'Inter attende, il Barcellona è in pressing . Non arriva la risposta di Marcelo Brozovic alla proposta di rinnovo del club nerazzurro, che ha messo sul piatto circa 6 milioni di euro a stagione per ... Leggi su globalist (Di giovedì 3 febbraio 2022) L', ilè in. Non arriva la risposta di Marceloalla proposta didel club nerazzurro, che ha messo sul piatto circa 6 milioni di euro a stagione per ...

FBiasin : #Inter (ultima) - in arrivo entro breve (giorni) la risposta dell’entourage di #Brozovic alla proposta di rinnovo.… - leviack______ : RT @AndreaInterNews: Ultim'ora: tutto pronto in sede per il rinnovo di Marcelo #Brozovic con l'#Inter fino al 30 giugno 2026. Manca la penn… - MatteoBandit2 : Se il Barcellona vuole veramente #Brozovic (e non è solo una voce messa in giro dai giornalari italiani per farci a… - _enz29 : RT @FcInterNewsit: La strategia nerazzurra di centrocampo non prevede la ricerca di un nuovo regista, piuttosto di un vice ?????? https://t.co… - BisInterista : RT @AndreaInterNews: Ultim'ora: tutto pronto in sede per il rinnovo di Marcelo #Brozovic con l'#Inter fino al 30 giugno 2026. Manca la penn… -