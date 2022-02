Beautiful Anticipazioni 4 Febbraio 2022: una spiazzante verità per Quinn! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 4 Febbraio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Wyatt e Flo analizzeranno con Quinn quello che ha fatto a Brooke e Ridge, chiarendole perché Eric non ha ancora accettato di perdonarla! Leggi su comingsoon (Di giovedì 3 febbraio 2022) Vediamo insieme ledella Puntata diin onda il 4su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Wyatt e Flo analizzeranno con Quinn quello che ha fatto a Brooke e Ridge, chiarendole perché Eric non ha ancora accettato di perdonarla!

Advertising

redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #4febbraio - ParliamoDiNews : Beautiful anticipazioni americane: Steffy sparirà per un po`, gli intrighi #beautiful #anticipazioni #americane… - ParliamoDiNews : Beautiful, anticipazioni americane: qualcosa di grosso sta per accadere? #beautiful #anticipazioni #americane… - antonellaa262 : Beautiful, anticipazioni dal 7 al 12 febbraio. Liam, dopo aver scoperto la verità sul bacio con Thomas, vuole racco… - redazionetvsoap : Colpi di scena in arrivo nelle #puntateamericane? Ecco le #anticipazioni di #Beautiful -